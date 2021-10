Kim Kardashian, seminuda nel suo ultimo shooting: a “coprirla” dei collant velati trasparenti – FOTO da infarto

Kim Kardashian propone uno stile essenziale: coperta da soli collant velati trasparenti, le foto scatenano le fantasie più nascoste.

Kim Kardashian la conosciamo tutte, con i suoi 260 milioni di followers è la settima persona più seguita al mondo su Instagram. Tutti gli occhi sono puntati su di lei; imprenditrice, modella, personaggio televisivo…classificare Kim in un’etichetta è difficile. La splendida 40enne ama tantissimo curare il proprio corpo con allenamenti, alimentazione, trattamenti specifici e mostrarlo poi con scatti mozzafiato che gettano il caos in rete.

Ogni foto diventa virale a livello globale e quando propone degli scatti più sexy, il social si blocca. Numerosissime le collaborazioni a cui prende parte la Kardashian, ovviamente di brand e stilisti di lusso. Lo shooting realizzato per Fendi è qualcosa di paradisiaco, le foto parlano da sole: da infarto.

Kim Kardashian in collant: l’ultima frontiera dell’eros non può che portare il suo nome

La collaborazione con la celebre maison di moda si preannunciava bollente ma non a questi livelli. Chi segue la moda già immaginava i toni piccanti che l’imprenditrice avrebbe fornito con il suo corpo stratosferico ma mostrarsi seminuda ha letteralmente messo a dura prova la resistenza dei fans che la seguono e nelle cui bellezze si perdono.

La donna clessidra per eccellenza, una forma definita perfetta e frutto ovviamente di allenamenti intensivi – fatti con corsetto proprio per assottigliare la vita – le cui curve emergono senza ostacoli in queste foto che le rendono giustizia.

Le foto sono sette in ognuna delle quali propone la nuova collezione Fendi. Body super attillati, giubbini ma quello che colpisce particolarmente sono le foto in collant: velati e trasparenti, in evidenza solo il logo della casa di moda. Il top, abbinato ai collant è trasparente è fa emergere il seno di Kim. Questi scatti poi, ripresi dal basso forniscono un’angolazione ancora più bollente perché non si perdono i centimetri di pelle nuda della modella.

Per la gioia dei fans, è passata la fase total black e super coperta come apparsa nel celebre red carpet, una scelta bizzarra e stramba per alcuni ma che comunque ha incrementato ancora di più la fama della sorella Kardashian.