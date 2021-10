Levante, denim strappato e tacchi vertiginosi: nel suo stile inconfondibile è di una bellezza rara – FOTO

Levante, per le vie della città propone uno dei suoi stili inconfondibili: tutti gli occhi sono su di lei. Una bellezza rara.

Sempre controcorrente e con uno stile tutto suo, Levante la splendida cantautrice sicula nonostante la gravidanza e gli impegni che questo evento comporta, non lascia soli i suoi fans a cui dedica numerosi pensieri. Amante dello stile retrò ma con uno sguardo ad oggi, Levante lascia sempre senza fiato.

Solita ad interagire con i fans, i suoi post sono outfit autentici che di volta in volta nascondono o mostrano il suo grazioso pancino, a seconda se oversize o stretch; giorni fa l’abito da sera firmato Dolce&Gabbana super attillato ha accentuato la sua curva più bella, la creatura che porta in grembo e che tra qualche mese la renderà mamma.

Levante, la lezione di stile di inizio settimana: tutti gli occhi puntati su di lei

“Io avevo le mie canzoni stampate in mente come una religione, e le canzoni folk trascendevano la cultura del momento” con queste parole l’artista ci omaggia sui social e proponendo un look osannato ma anche criticato; se qualcuno infatti l’ha ritenuto orribile – l’utente in questione poi è stata aggredita sui social, perché si sa nessuno più ormai esprimere le proprie opinioni – la maggior parte la ringrazia per questa chicca di stile, personalizzato e pensato per la sua persona.

Denim strappato e maglietta a righe, reso particolare da dei collant color senape al pari del cardigan corto e del cappello. E poi il tocco retrò anni ’70 è data da questa scarpa azzurra a tema floreale, elemento questo apprezzatissimo sul web. Levante non cade mai nella banalità e questo lo si vede anche nelle sue canzoni, nei suoi testi e nei suoi libri che in molti hanno iniziato a leggere, come il suo ultimo romanzo dal titolo “E questo cuore non mente”.

Un periodo magico per Levante, fatto di musica, libri e la famiglia che sta creando insieme al compagno, l’Avvocato siciliano Pietro Palumbo a cui è legata da circa due anni e che cerca di proteggere costantemente per rispetto della loro privacy.