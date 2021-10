Terrificante incidente stradale: morta una 29enne, feriti altri quatto ragazzi

Una ragazza di 29 anni è morta e altri quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi all’alba di ieri a Lipari, in provincia di Messina.

Un altro terrificante incidente stradale è avvenuto sulle strade del nostro Paese. Il sinistro si è verificato all’alba di ieri a Lipari (Messina). Un’auto con a bordo un gruppo di cinque ragazzi è finita, per cause ancora da accertare, contro un albero. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per uno dei passeggeri, una ragazza di soli 29 anni, deceduta per via delle ferite riportate nell’impatto. Gli altri quattro giovani sono stati trasportati in ospedale e uno di loro, il conducente della vettura, versa in gravissime condizioni.

Lipari, auto si schianta contro un albero: morta una ragazza, feriti altri quatto giovani

Un morto e quattro feriti, di cui uno in gravissime condizioni. Questo il tragico bilancio dell’incidente stradale verificatosi all’alba di ieri mattina, domenica 24 ottobre, a Lipari, in provincia di Messina.

Le cinque persone coinvolte, un gruppo di giovani amici, secondo quanto scrivono fonti locali e la redazione di Fanpage, viaggiavano a bordo di una Renault Clio lungo il rettilineo di Castellaro. Per cause ancora da determinare, nei pressi del bivio per Caolino, il conducente della vettura, un ragazzo di 27 anni, ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada e si è schiantato contro un albero di pino.

Sul luogo del violento impatto si sono precipitati i vigili del fuoco ed sanitari del 118 a bordo di alcune ambulanze e dell’elisoccorso. I pompieri hanno estratto i cinque occupanti dall’abitacolo e li hanno affidati ai medici. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto far nulla per una ragazza di 29 anni, Desirèe Villani, deceduta per le gravi ferite riportate. Il conducente, riferisce Fanpage, è stato portato in eliambulanza presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove ora si trova ricoverato in condizioni critiche. Fuori pericolo gli altri tre trasportati anch’essi in ospedale.

Intervenuti anche i carabinieri che ora stanno cercando di risalire alle cause che hanno provocato il drammatico incidente costato la vita alla 29enne.