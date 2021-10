Maurizio Costanzo massacra Giancarlo Magalli: “Ha stancato”. Il motivo

Maurizio Costanzo a bomba contro Giancarlo Magalli. La stangata e poi il consiglio su cosa dovrebbe fare. Parole al vetriolo

Maurizio Costanzo è un uomo tutto d’uno pezzo ma sappiamo che quando c’è qualcosa da dire non si tira indietro. Spesso lo fa su Nuovo Tv all’interno della rubrica dedicata ai personaggi del piccolo schermo. Qui commenta, insieme ai lettori, alcuni loro comportamenti.

Questa volta nella lente di ingrandimento del marito di Maria De Filippi è caduto Giancarlo Magalli, il vigile romano prestato alla conduzione. Quest’anno per lui l’addio a “I fatti vostri” dopo tantissimi anni. Ma c’è una querelle che va avanti da fin troppo tempo e sulla quale Costanzo dice che è ora di dire basta.

NON PERDERTI ANCHE — > “Un posto al sole”, storico personaggio del daily drama svuota il sacco: “Non volevano darmi la parte”

Maurizio Costanzo contro Giancarlo Magalli, ecco perché

NON PERDERTI ANCHE — > “Verissimo”, Romina Power lascia senza parole lo studio: lo scivolone di stile che non ti aspetti

Maurizio Costanzo asfalta Giancarlo Magalli. Il motivo? Lo storico litigio con Adriana Volpe ed una storia che pare non chiudersi mai definitivamente. Che tra i due volti del piccolo schermo non corra buon sangue è ormai storia nota. Che la conduttrice abbia portato il collega in tribunale, abbia vinto la causa e incassato un lauto risarcimento, anche.

Ma nonostante questo in tv il loro scontro ritorna sempre. Solo di recente la foto scattata da Sonia Bruganelli insieme al vigile romano ha fatto andare su tutte le furie la Volpe. Ferri corti tra le due opinioniste del “Grande Fratello Vip” e scontro consumatosi in tv.

A rincarare la dose ci ha pensato proprio Magalli che ospite a ”Citofonare Rai 2” con Paola Perego e Simona Ventura, non ha perso tempo per inveire contro la Volpe, dicendo a viso aperto, che lo scatto con la Bruganelli è stato fatto appositamente per fare un dispetto all’opinionista del “GF Vip”. E come se questo non bastasse, Magalli ha aggiunto il carico da 90: ci vorrebbe più leggerezza, qualità che evidentemente la Volpe non ha.

Cosa pensa Costanzo di tutto questo? “La storia della perenne lite con Adriana Volpe ha stancato – ha tuonato il giornalista su Nuovo Tv – Basta polemiche, Magalli deve tornare a fare il conduttore.” Parole decise che suonano come un monito.

Basta cavalcare questa polemica che, a distanza di anni, fa ancora parlare. Costanzo “protegge” la Volpe e si scaglia contro Magalli.