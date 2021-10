Melissa Satta lascia di stucco. Non ci sono parole per descrivere bellezza e sensualità in un solo colpo: da svenimento

Non la ferma più nessuno. È partita un’altra bella avventura per Melissa Satta. L’ex velina non sbaglia un colpo e così si aggiudica anche la conduzione di “Goal Deejay”, la rubrica di Sky Sport, giunta alla tredicesima edizione, che mette insieme calcio e musica. Quest’anno c’è lei al timone che su Sky conduce già, insieme a Fabio Caressa, “Sky Calcio Club”.

Un periodo magico per l’ex di Boateng che in questo 2021 sembra essere rinata in tutto e per tutto. Dopo le difficoltà del lockdown e quelle private, torna a sorridere e ad essere al top. I fan la amano e la tv ed i brand la vogliono come volto iconico.

Melissa Satta, magica in black: si sogna

