Miriana Trevisan, l’abitino alza le temperature: la showgirl in FOTO è una bomba di sensualità

Miriana Trevisan, la splendida concorrente del “Grande Fratello VIP” ha scelto un outfit bollente per scaldare questo grigio lunedì.

La stiamo apprezzando giorno dopo giorno all’interno della casa del “Grande Fratello VIP” Miriana Trevisan, la showgirl amata da più generazioni. La splendida napoletana si sta scoprendo al suo pubblico e mostrando le diverse sfumature di carattere, tenute finora nascoste.

Nonostante le fragilità e aspetti vari che stanno emergendo, i fans non sono stupiti da questi angoli inediti che non smentiscono le qualità della Trevisan. Scorrendo tra i post social – curati dal suo staff – l’aggettivo che più viene utilizzato per descriverla è: vera. Qualcuno ha persino detto che è troppo vera per far parte del mondo dello spettacolo.

Miriana Trevisan un’esplosione di sensualità, l’abitino ne accentua la carica erotica

