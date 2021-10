Federica Pellegrini ha stuzzicato la fantasia dei fan con uno scatto mozzafiato in cui è ritratta irresistibile. Subito è boom di like e commenti.

Curve da capogiro, fascino irresistibile, sguardo ipnotico. Federica Pellegrini ha paralizzato il web con un nuovo incredibile scatto in cui ha mostrato tutta la sua bellezza, lasciando i fan senza fiato.

Nata 33 anni fa a Mirano, ha dedicato tutta la vita al nuoto, sua passione fin da quando era appena una bambina, trasformatasi nel tempo nella sua professione. Da grandi traguardi a medaglie olimpioniche, la carriera della Divina è stata costellata da successi stratosferici raggiunti sia in vasca, sia fuori.

Oltre al percorso sportivo il suo volto è diventato conosciuto nel mondo dello spettacolo a seguito della sua partecipazione in campagne pubblicitarie e a “Italia’s got talent”, format in cui ha ricoperto il ruolo di giudice.

Accanto agli impegni sugli schermi, ha raggiunto una grande notorietà sul web in particolare su Instagram, dove è seguita da ben 1,5 milioni di follower incantati dalle sue quotidiane foto mozzafiato, il cui minimo comune denominatore sono la sua bellezza e la sua verve travolgente. L’ultima apparsa sul suo feed ha fatto sognare tutti, ritraendo la campionessa in una veste inaspettata.

Federica Pellegrini mozzafiato: la visione da infarto manda in tilt Instagram

