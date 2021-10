Un ritratto di unica sensualità per Bianca Guaccero in diretta dal set, l’attrice accavalla le gambe ed accade l’inaspettato.

Una giornata che inizia con una perla a dir poco inaspettata. Si presenta così questo lunedì, 25 ottobre, per l’attrice e conduttrice classe 1981, Bianca Guaccero. Salda guida per la nona edizione della trasmissione pomeridiana di “Detto Fatto“, la conduttrice ha deciso di svolgere con largo anticipo i preparativi per Halloween, scegliendo con cura i suoi ospiti e lanciando appositamente qualche spoiler con il fine di mantenere un pizzico di curiosità.

Il “profondo e materno” ma altrettanto “fragile e combattivo” personaggio interpretato dall’attrice nella nuova serie televisiva firmata da Rai Fiction “Fino all’ultimo battito” si sta rivelando al momento uno dei più apprezzati nella sua totalità dai telespettatori della penisola. Il prodotto è stato realizzato in collaborazione con la regista di origini fiorentine Cinzia TH Torrini.

