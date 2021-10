La bella figlia di Celentano ha ha condiviso una foto su instagram insieme al suo grande amore, che tenerezza

Rosita Celentano ha condiviso su instagram uno scatto meraviglioso insieme a qualcuno di molto speciale. Si tratta del suo cagnolino, i due hanno trascorso momenti bellissimi in mezzo alla natura. Ecco le parole della Celentano:”Anche oggi fra Abeti Rosti, Faggi, Larici, Muschio, Boschi e Prati infiniti..grazie natura che mi proteggi e rigeneri ogni volta”. La figlia di Celentano ama molto la natura e cerca di rimanerci immersa il più possibile.

Rosita Celentano e l’amore per la natura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

La figlia di Celentano ama a tal punto la natura che si batte per preservarla ogni giorno, proprio ieri ha ribadito l’importanza di firmare la petizione per abolire la caccia e quindi tutelare tutti gli animali che vivono in libertà nella natura. La Celentano ama molto gli animali, infatti ha due cagnolini dolcissimi che ama tanto. Quando passa le serate con loro scrive:”Un’ordinaria serata felice con due anime che mi amano come nessuno mai“. “A parte uno” scrive la Celentano, e non può che riferirsi a suo padre Adriano. Di lui infatti, in un’altro post scrive:”L’uomo! Quello più importante della mia vita. Grazie papà”. Rosita vive la sua vita in maniera tranquilla e anche ai margini un pò da tutto, cerca di seguire ciò che l’universo le insegna e propone sempre.

Infatti qualche tempo fa ha scritto proprio queste parole:”Da tempo ho imparato a vivere così, cercando di cogliere i messaggi che l’Universo mi lascia, continuamente, lungo la mia strada. La prima volta che compresi questa saggezza di vita, fu studiando la filosofia dei Nativi Americani…e non l’ho più abbandonata”. La Celentano in passato ha iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo, proprio come mamma e papà, tuttavia oggi appare lontana da questo mondo. Debuttò come attrice in Yuppi du nel 1975 al fianco dei genitori. Successivamente ha preso parte a diversi film e trasmissioni. Arriva anche a co-presentare il Festival di Sanremo nel 1989. Diventa presentatrice per diverse trasmissioni come La canzone del cuore, La domenica del villaggio e anche Sette per uno.

Viene anche chiamata da Maria De Filippi a fare da giudice ad Amici nel 2007. E nel 2009 pubblica il suo primo libro, Grazie a Dio ho le corna. Fino al 2015 appare in televisione, poi si dedica brevemente al teatro debuttando come attrice. Per poi scomparire letteralmente dalle scene. Ad oggi comunica tramite instagram dove ha ben 66,5 mila followers.