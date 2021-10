Royal Family, gesto spiazzate: Harry e Meghan incassano un duro colpo

Una decisione della Royal Family ha spiazzato tutti: grande smacco per Harry e Meghan. Retroscena spinoso.

Duro smacco per Harry e Meghan, a seguito di una decisione clamorosa da parte della Royal Family. I rapporti tra i Duchi ribelli e i reali sono sempre più tesi e un ennesimo colpo di scena potrebbe aggravare la situazione già molto delicata.

Dalla Megxit del 2020, con cui i Sussex hanno detto addio a Palazzo e agli obblighi di corte trasferendosi in America, i nervosismi con i parenti sono rimasti una costante. La loro intervista ai microfoni di Oprah Winfrey, le loro accuse verso i Windsor e i loro progetti nel mondo dello spettacolo, dal contratto con Netflix a un nuovo libro bomba in arrivo, i comportamenti della coppia hanno fatto saltare il tappo della Regina e di tutta la famiglia reale in molte occasioni.

Ma questa volta sembra essere il contrario: una scelta da Palazzo ha comportato un duro colpo per Harry e la Markle.

Harry e Meghan incassano quel duro colpo: la decisione della Royal Family

Harry e Meghan stanno catturando l’attenzione per via di uno smacco ricevuto di recente. Se la loro Lilibet Diana, nata quattro mesi in California, era stata inserita sul sito ufficiale della Royal Family dopo ben sette settimane, dettaglio che aveva destato dubbi e perplessità a livello globale, un diverso trattamento è stato riservato per un altro Royal Baby.

Sienna Elizabeth, la figlia di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, nata un mese fa, è stata già inserita sul portale reale entrando così ufficialmente nella famiglia più famosa d’Inghilterra. Dodicesima nipote di Sua Maestà, è undicesima nella linea di successione al trono.

Un portavoce di Windsor si sarebbe premurato di sottolineare come non vi siano ragioni personali dietro questo diverso trattamento, ma come il sito non venga aggiornato con costanza: Sienna Elizabeth avrebbe solo avuto più fortuna in fatto di tempistiche e non sarebbe quindi stata una decisione dall’alto inserirla prima di quanto era accaduto con Lilibet.

Rimane il fatto che la Sovrana non abbiamo mai visto la secondogenita di quello che un tempo era uno dei suoi nipoti preferiti.

Negli ultimi mesi Harry aveva richiesto di poter battezzare la figlia proprio a Londra davanti alla nonna. La proposta non ha trovato tuttavia riscontro positivo ottenendo un no categorico da parte del fratello William. La coppia sembra che stia organizzando pertanto le celebrazioni negli Usa.