Serie B, risultati e classifica dopo 9ª giornata di campionato

Con le partite che si sono disputate ieri è terminata la 9ª giornata del campionato di Serie B 2021/22.

Il nono turno del torneo cadetto si è aperto venerdì 22 ottobre con la vittoria dell’Alessandria sul Crotone per 1-0. Decisivo il gol di Aristidi Kolaj al 45′. Tra le fila degli ospiti espulso Augustus Kargbo all’87’.

Nella giornata di sabato 23 ottobre pareggio tra Perugia e Lecce per 0-0.

Successo del Monza sul Cittadella per 1-0 grazie alla rete di Marco D’Alessandro al 90+1′.

Goleada della Ternana sul Vicenza per 5-0: marcatori Antonio Palumbo al 30, doppietta di Anthony Partipilo al 40′ e al 66′ e di Alfredo Donnarumma al 56′ e al 73′. Ospiti in dieci dal 59′ a causa dell’espulsione di Stefano Giacomelli.

Netta vittoria anche del Benevento sul Cosenza per 3-0. Realizzazioni da parte di Federico Barba al 33′, Gianluca Lapadula al 56′ e Andrès Tello all’86’.

Anche il Frosinone si porta a casa 3 punti piegando l’Ascoli per 2-1. In gol Federico Gatti al 32′ e Matteo Ricci al 48′. Per i marchigiani rete da parte di Soufiane Bidaoui al 65′.

Il Brescia passa di misura sulla Cremonese per 1-0 grazie alla rete di Nikolas Spalek all’84’.

Nella giornata di ieri domenica 24 ottobre la partita tra Pisa e Pordenone è finita in pareggio per 1-1. Padroni di casa in vantaggio con la marcatura di Antonio Aldo Caracciolo al 57′, ripresi però al 90+6′ dalla realizzazione di Michael Folorunsho.

Vittoria della Reggina sul Parma per 2-1. Gol dei calabresi da parte di Jeremy Menez al 14′ e Andrej Galabinov al 72′ su calcio di rigore. Per i ducali rete di Franco Vazquez all’82’.

Pari tra SPAL e Como per 1-1. Avanti gli ospiti con la realizzazione di Ettore Gliozzi al 2′. Pareggio da parte degli spallini con l’autorete di Luca Vignali al 76′.

Serie B, i risultati delle partite della 9ª giornata di campionato

Alessandria-Crotone 1-0

Lecce-Perugia 0-0

Monza-Cittadella 1-0

Ternana-Vicenza 5-0

Benevento-Cosenza 3-0

Frosinone-Ascoli 2-1

Brescia-Cremonese 1-0

Pisa-Pordenone 1-1

Reggina-Parma 2-1

SPAL-Como 1-1

La classifica dopo la 9ª giornata del campionato cadetto

Pisa 20

Brescia 17

Benevento, Lecce, Cremonese, Reggina 16

Frosinone, Perugia, Ascoli 14

Ternana, Monza, Cittadella 13

Cosenza 11

SPAL, Parma, Como 10

Crotone, Alessandria 7

Vicenza 3

Pordenone 2