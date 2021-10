Elisabetta Gregoraci continua a sfoggiare look strepitosi e i fan impazziscono. Lavoro dopo lavoro, non passa mai inosservata

Bella e impossibile qualcuno direbbe riguardo a Elisabetta Gregoraci. La conduttrice continua a sorprendere i fan con le sue foto mozzafiato e sui social la fama e la notorietà crescono giorno dopo giorno.

Sempre sul pezzo, solare ed energica, l’ex gieffina è sempre pronta a mettersi in gioco e a vivere nuove esperienze a livello professionale. Per questo non si tira mai indietro ed attualmente è impegnata in varie campagne pubblicitarie.

Elisabetta Gregoraci e le sue gambe da urlo – FOTO

