Silvia Toffanin stupita di fronte al racconto della sua ospite. Un regalo così magico che fa sognare ad occhi aperti

Silvia Toffanin continua a macinare successi con il suo “Verissimo”, sia nel consueto appuntamento del sabato pomeriggio che in quello nuovo della domenica. Con ogni ospite riesce ad essere discreta ed accogliente, emotiva al punto giusto, ponendo quelle domande strategiche che riescono a tirare fuori il meglio di ogni personaggio.

Nella puntata di sabato, in studio è arrivata un’attrice che è un volto storico delle produzioni italiane. Di fronte al suo racconto la Toffanin è rimasta senza parole.

Silvia Toffanin stupita, la sorpresa troppo dolce

È rimasta senza parole Silvia Toffanin ascoltando il racconto di Anna Valle. La celebre attrice, protagonista della fiction Mediaset “Luce dei tuoi occhi”, ha parlato un po’ della sua vita privata. È rara una cosa del genere ma davanti a Silvia Toffanin si è lasciata andare.

La Valle è una donna che oltre il lavoro preferisce la privacy. Vuole lasciare la sua vita privata fuori dai riflettori, una scelta che l’accomuna proprio alla compagna di Pier Silvio Berlusconi. Le due non sono solo riservatissime ma non hanno nemmeno ceduto ai social. “Sei riservata come me – ha detto alla Toffanin l’attrice -. Il lavoro è una cosa e fa molto parte della mia vita, è una parte molto grande, ma è giusto chiudere la porta di casa e ritornare nella dimensione familiare, dovunque tu sia”.

Un aneddoto però l’ha raccontato Anna Valle. La sorpresa più bella che il marito Ulisse Lendaro, registra e produttore cinematografico, le ha fatto? Una mongolfiera per il suo compleanno.

Stupita la Toffanin di fronte ad un regalo così magico e fiabesco: “Abbiamo fatto un giro con i bambini ed è stato bellissimo” ha aggiunto l’attrice che ha definito l’aeromobile che vola ad aria calda un posto magico.

“Una volta che sali sei un po’ in balìa del vento” ha precisato. E così la padrona di casa e tutti il pubblico hanno sognato un po’ ad occhi aperti insieme ad Anna Valle.