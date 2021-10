“Storie Italiane” martedì 26 cambia palinsesto, Eleonora Daniele ricorda: “Un evento speciale da non perdere”

Il programma di Rai 1 domani subirà una modifica negli orari di messa in onda, il motivo però è dei più nobili per il nostro Paese.

Non è la prima volta che il programma di Eleonora Daniele subisce delle modifiche nel palinsesto a seguito di eventi dello Stato che la rete pubblica chiede poi di poter trasmettere in diretta.

Lo stesso accadrà domani visto che “Storie Italiane” inizierà come sempre intorno alle 10.00, subito dopo l’edizione breve del Tg1 di metà mattinata, ma a differenza degli altri giorni sarà trasmesso solo per un’ora per dare poi la linea all’edizione speciale del telegiornale alle 10.55. Vediamo di cosa si tratta nello specifico e capiamo il perchè di questo cambiamento repentino.

Puntata breve martedì per Eleonora Daniele, Antonella Clerici invece parte in ritardo

Domani ci sarà una grande festa per il nostro Paese in quanto si terrà la cerimonia di consegna delle insegne dei Cavalieri dell’Ordine “Al merito del Lavoro”. “Storie Italiane” quindi cederà il suo scettro per un’ora all’importante riconoscimento che vedrà al Quirinale tutti i Cavalieri nominati il 2 giugno 2020 e 2021.

La Daniele non ha avuto nessun problema ad annunciare la notizia lo scorso venerdì, “Un evento speciale da non perdere”, aveva ammesso al suo pubblico. Non solo lei però subirà modifiche nel palinsesto, ma anche la collega Antonella Clerici con il suo “È sempre mezzogiorno”.

La sfida culinaria di Rai 1 dovrebbe partire alla 12.20 ma come riporta il settimanale Di Più Tv, la voce “Menù” potrebbe voler significare che la puntata non sarà trasmessa in diretta ma saranno mandati in onda solo alcuni spezzoni delle vecchie registrazioni.

Nulla è stato spiegato dalla conduttrice ricciolina del programma, probabilmente maggiori indicazioni saranno date nella giornata odierna per rassicurare i telespettatori che ogni giorno sono incollati alla tv per assistere alla sfide in cucina tanto amate.