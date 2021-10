“Verissimo”, Romina Power lascia senza parole lo studio: lo scivolone di stile che non ti aspetti

La cantante ospite della trasmissione ha parlato della sua carriera, della sorella Taryn e del rapporto con la famiglia dopo il matrimonio con Al Bano.

Per la puntata di sabato 23 ottobre a “Verissimo” è stata ospite Romina Power che lo scorso 2 del mese ha compiuto 70 anni e si è mostrata in una meravigliosa forma che ha incantato i follower.

Cantante di origini statunitensi, Romina è diventata italiana a seguito delle nozze con Al Bano nel 1970 che le hanno permesso di raggiungere una popolarità internazionale e di farsi amare sempre più dal pubblico a casa proprio per via delle vicende che hanno coinvolto la sua famiglia.

Durante l’intervista sono emersi però anche alcuni punti ignoti della sua vita e che hanno fatto sorridere i telespettatori e messo in crisi la stessa Toffanin. Non solo il rapporto con la sorella Taryn deceduta qualche mesi fa a causa della leucemia molto grave e il cui dolore è ancora vivo e tangibile, ma anche la storia con l’ex marito e il rapporto con la chirurgia estetica.

Silvia Toffanin non sa come reagire, la risposta della Power le gela il sangue

Dopo la fine della storia con Al Bano tanti corteggiatori per lei, ma mai nulla di veramente serio. “Quando mi sono separata avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca” ha detto proprio a Verissimo.

Poi ha aggiunto sarcastica e con uno sguardo irriverente con il suo ventaglio rosso sventolato davanti il viso: “Mia nonna diceva una cosa ma non so se è il caso di dirla. Per una salsiccia ti devi tenere tutto il maiale”. Tutto il pubblico è esploso a ridere anche se la conduttrice imbarazzata è corsa ai ripari con un “Erano i vecchi detti”.

Romina nello studio era veramente splendida tanto che la Toffanin non ha potuto non complimentarsi con lei e chiederle che rapporto ha con la chirurgia estetica.

“Non ne capisco il senso. Un momento ci siamo e il momento dopo potremmo non esserci più. I continui ritocchi non ti migliorano come persona. A cosa serve la pelle liscia alla mia età? A 70 anni non ci sono più misteri, sono così“, ha risposto diretta l’ospite.