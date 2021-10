“Che bombe” Vittoria Deganello in lingerie è pura estasi: nel girarsi regala una doppia visione – FOTO

Vittoria Deganello, l’influencer in lingerie trasparente e con pizzo diffonde pura estasi: “Che bombe” le commentano, ma quando si gira non è da meno.

Vittoria Deganello è una nota influencer. Dopo aver partecipato come corteggiatrice al dating show “Uomini e Donne” per la giovane si sono aperte le strade della notorietà ed oggi è sui social un personaggio influente dove vanta quasi 600 mila followers. Numerose le collaborazioni a cui prende parte; brand famosi di abbigliamento, lingerie o beauty…

Un’occasione per i followers per ammirarla in completini intimi seducenti e che sul suo corpo le donano particolarmente, merito del fisico prorompente. Qualcuno insinua che sia rifatta, ma il risultato è a prescindere da 10 e lode. Le ultime foto lo dimostrano chiaramente.

Vittoria Deganello sui social in lingerie; ogni lato emerge in tutta la sua prepotenza

