“X Factor” nella bufera, l’accusa del musicista: “È tutto finto”

Sebbene l’ultima puntata di “X Factor” abbia scatenato non poche polemiche sulle scelte dei giudici, l’ultima accusa verso il talent show sembra andare ben oltre

X Factor ancora al centro di polemiche, dopo quelle scatenate in seguito alle scelte dei giudici sui dodici concorrenti che parteciperanno ai Live Show. Come purtroppo spesso accade, tra commenti più o meno opinabili, molti gli insulti lanciati ai diretti interessati ed Emma si è ritrovata a intervenire in merito. Dopo il tentativo di appianare le acque movimentate arriva però un’altra stoccata, questa volta da parte di un noto musicista che si è scagliato contro il format.

L’accusa di Pierpaolo Capovilla: “È tutto finto, che pena”

Il noto musicista e attore Pierpaolo Capovilla, fondatore della rock band Il Teatro degli Orrori, non ha usato mezzi termini per parlare sui social del talent e lo ha fatto condividendo una delle esibizioni di quest’anno.

Il video in questione riguarda Erio, uno dei talenti che ha convinto i giudici e in particolare Manuel Agnelli che ha deciso di portarlo con sé nella fase finale del programma. Capovilla ha condiviso la sua performance di “Please, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want“, brano degli Smiths, commentandolo in maniera piuttosto brusca.

“Con tutte le sofferenze che ci sono a questo mondo, ascoltare questi figuri che si piangono addosso è diventato davvero stucchevole“, ha scritto per poi rivolgersi in modo particolare allo show nel suo complesso. “È tutto finto. Tutto. Non c’è un mlllesimo di secondo che non sia finto” -dichiara- “Che pena. E che schifo“.

Parole forti quelli del musicista che continua dando un’ultima stoccata al programma: “Quasi milletrecento like su una stron***a, perché questo è X Factor, una stron***a“.

Una forte accusa quella lanciata dal cantautore che allo stesso tempo ha voluto specificare come le sue parole non fossero rivolte al collega, Manuel Agnelli. Nonostante questo la sua posizione riguardo a X Factor sembra essere piuttosto chiara, il talent show non risulta in alcun modo di suo gradimento.