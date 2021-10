Per la puntata del lunedì al GF Vip l’opinionista si è presentata con un altro stupendo abito color oro che ha enfatizzato il suo fisico statuario.

Continua l’avventura del “Grande Fratello Vip” dove stavolta in veste di opinioniste spietate troviamo Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, due prime donne che non si stanno facendo scrupoli nel bacchettare, o lusingare, quanto avviene nella Casa.

La Volpe sembra però essere quella con maggiore empatia verso i concorrenti e questo lo sanno bene i suoi estimatori in tv e sui social che non attendono altro che la messa in onda del reality per vederla all’opera e con i suoi cambi look sempre più regali. Vediamo il post condiviso ieri sera.

LEGGI ANCHE –> Sabrina Salerno e il “motivo per cui piace a tutti”: il davanzale è completamente di fuori – FOTO

Adriana Volpe fa strage di cuori, una divinità in studio che ha paralizzato gli sguardi

Per vedere il look pazzesco di Adriana, vai su Successivo