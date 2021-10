Al Bano vuole Silvio Berlusconi, le parole che non ti saresti mai aspettato

Al Bano parla di Silvio Berlusconi. Come lo vedrebbe presidente della Repubblica? Quello che ha detto ha dell’incredibile

Al Bano non si tira mai indietro alle interviste e risponde sempre con molta attenzione alle domande che gli vengono fatte.

Ospite di “Un Giorno da Pecora” la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il cantante di Cellino San Marco ha parlato della vicenda di Mietta che ha messo a soqquadro “Ballando con le stelle” ma non solo. Quello che ha rivelato forse nessuno lo avrebbe mai detto.

Al Bano e Berlusconi presidente, la rivelazione

Al Bano si è espresso sulla questione che riguarda Mietta, l’isolamento, il vaccino e tutta la polemica che ne è scaturita. Ha augurato una pronta guarigione alla cantante però è stato anche drastico nel commentare la cosa: “L’ho saputo sabato sera in trasmissione, non sapevo nulla. Io rispetto tutti ma il vaccino secondo me deve esser obbligatorio, il vaccino è la salvezza dell’umanità” ha tuonato.

Spazio poi al perché ha deciso di partecipare a “Ballando con le stelle”. L’ex marito di Romina Power ha raccontato che Milly Carlucci lo “inseguiva” da ben 15 anni chiedendogli in continuazione di mettersi in gioco. Al Bano ha sempre rifiutato dicendo: “perché devo distruggere la mia carriera visto che da ballerino non valgo assolutamente nulla?”.

Alla fine però ha ceduto e adesso si sta mettendo in gioco, di certo più con simpatia ed ironia che per bravura anche se si sta impegnando molto. Il voto che si darebbe come ballerino? “Cinque. Ma solo per la buona volontà…” ha ammesso.

Poi dal talent di Milly Carlucci il focus della conversazione si è spostato sull’attualità e sul futuro del nostro Paese. Come vedrebbe Silvio Berlusconi candidato a presidente della Repubblica? gli ha chiesto uno dei sue conduttori.

La risposta di Al Bano ha dell’incredibile. Sono le parole che forse nessuno si sarebbe mai aspettato: “Mi piace, io lo voterei, sarebbe un bel presidente” ha detto con convinzione ricordando che con i suoi governi ha saputo costruire “una politica estera straordinaria” riuscendo a portare “buon umore e simpatia tra le grandi potenze”.