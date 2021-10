Ambra Angiolini e Max Allegri, spunta l’amante del Mister: è lei la donna che ha sedotto “Acciughina”

Max Allegri, emergono nuovi dettagli in merito al tradimento ai danni di Ambra Angiolini: spunta l’amante del Mister

Sulla recente rottura tra Max Allegri e Ambra Angiolini, i siti di gossip stanno speculando ormai da settimane. L’attrice, che in più di un’occasione ha confermato di star vivendo un momento di grande fragilità, sembra non aver ancora superato la separazione dal suo compagno. Stando ai rumors, sarebbe stata proprio Ambra a trovare le prove del tradimento di Allegri.

“Acciughina”, soprannome che gli è stato attribuito anni fa da Antonio Conte, non avrebbe mai abbandonato la propria attitudine da “Don Giovanni”, nonostante la relazione con la Angiolini sembrasse andare a gonfie vele. Ma chi è la donna a cui Max Allegri non ha saputo resistere? Le indiscrezioni che sono trapelate tramite il settimanale Oggi sono clamorose.

Ambra Angiolini e Max Allegri, spunta l’amante che ha sedotto il Mister

L’immagine che il settimanale Oggi ha tratteggiato di Max Allegri è diametralmente opposta rispetto a quella che il pubblico – compresa Ambra Angiolini – si era creato del Mister. L’allenatore della Juventus, che non ha mai abbandonato la propria attitudine da “latin lover”, avrebbe avuto numerose scappatelle nel corso degli anni, a fronte di una Ambra completamente ignara dei suoi trascorsi.

Solo di recente, l’attrice avrebbe trovato le prove dei tradimenti di Allegri, motivo per il quale l’ex di Francesco Renga ha deciso di interrompere immediatamente la relazione. Ma cosa sappiamo della donna che avrebbe fatto perdere la testa al Mister?

Stando al resoconto di Oggi, la donna che ha “soffiato” Allegri ad Ambra Angiolini sarebbe una vecchia conoscenza dell’allenatore. Si tratterebbe infatti di una cara amica del tecnico della Juventus, che lavora in un golf club di Milano, in particolare nel settore della comunicazione.

Per lei, Mister Allegri avrebbe fatto follie fino a tradire la sua dolce metà. Ed Ambra, che non è riuscita a sostenere un tale dolore, avrebbe deciso di archiviare in men che non si dica la relazione, senza ripensamenti.