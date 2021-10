Amici 21: durante il daytime andato in onda oggi, Veronica Peparini e Alessandra Celentano hanno litigato furiosamente. Il motivo della discussione? Uno degli allievi

Alessandra Celentano e Veronica Peparini sono due insegnanti di danza di Amici 21. Le due non vanno molto d’accordo, discutono continuamente perché hanno dei gusti davvero differenti che li porta puntualmente allo scontro. Stavolta il motivo della loro discussione è Guido, un ballerino che Alessandra ha voluto fortemente nella scuola in quanto è molto bravo nella danza classica, ma Veronica non lo considera davvero così bravo e ha deciso di metterlo in sfida. Alessandra ha chiesto a Veronica un confronto.

Alessandra Celentano e Veronica Peparini litigano ad Amici 21: il motivo

Veronica ha deciso di mettere in sfida Guido dicendogli che, nonostante sia molto bravo nella tecnica, ha dei dubbi sulla sua espressività. Alessandra ha ritenuto questa sua motivazione semplicemente inconcepibile, per questo ha voluto parlarle e chiederle se le sembra normale mettere la tecnica così in secondo piano. Veronica ci è rimasta male per questa accusa e ha chiesto all’insegnante di non far passare questo messaggio, perché non è assolutamente questo che voleva dire. Le due hanno cominciato a litigare furiosamente fino a che la Celentano non ha provato a trovare un compromesso: far ballare ai due sfidanti una coreografia inventata da lei. Così ha chiesto a Simone, uno dei ballerini professionisti, di ballare la coreografia. Veronica, dopo averla vista, ha deciso di rilanciare una nuova richiesta: far ballare allo sfidante scelto da lei un brano hip-hop.

La produzione ha cominciato alle due insegnanti che rifletteranno sulle loro proposte e che faranno sapere loro quale sarà la decisione finale: per il resto abbiamo soltanto la certezza che questa sfida avrà luogo domenica.