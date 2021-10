La bella Ana Mena ha condiviso su instagram una serie di scatti con indosso un mini abito davvero sensuale

Ana Mena sembra una barbie negli ultimi scatti condivisi sui social. Appare con capelli lunghissimi, lisci e chiari e con un mini abito rosa a quadri. I fan vanno in delirio per la sua bellezza. Ecco i commenti:”Que linda”, “Guapisima”, “Muy hermosa Ana mena”. La Mena è appena uscita con un nuovo brano in feat con Federico Rossi. Si chiama Sol y Mar e ha già raggiunto un bel successo su Spotify.

LEGGI ANCHE>>>“Mille bolle blu”, Valentina Ferragni in vasca e senza veli: bolle e schiuma non bastano per evitare la censura – La FOTO compromettente

Ana Mena e Federico Rossi amici o qualcosa di più?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANA MENA (@anamenaoficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Elodie, il nuovo look infiamma Instagram: un “Buongiorno” così caliente non lo si vedeva da tempo – VIDEO

La cantante Ana Mena, diventata nota in Italia grazie ai numerosi feat con alcuni personaggi del panorama della musica, come Fred De Palma e Rocco Hunt. A quanto pare però c’è un altro cantante italiano che la Mena conosce da tempo. Si tratta di Federico Rossi, i due hanno appena registrato un nuovo brano dal titolo Sol y Mar. La Mena per sponsorizzare il brano ha condiviso alcune immagini su instagram del video e ha scritto:”Sol y mar fuori domani a mezzanotte.

Il titolo di questa canzone può descrivere un pò il giorno in cui ci siamo incontrati 6 anni fa che dici? Federico Rossi”. I due si conoscono quindi da sei anni, e la Mena ricorda con piacere il giorno del loro primo incontro. Nel videoclip i due si mostrano molto vicini, d’altronde la canzone parla di amore quindi è inevitabile. Tra i due si nota una certa chimica, ed è solo il primo brano che fanno insieme. Su youtube hanno già raggiunto 223.198 visualizzazioni.

Fede è fresco di rottura con Paola Di Benedetto dopo anni di relazione e un amore che sembrava dovesse spaccare ogni cosa. A quanto pare però il loro amore non era poi così solido. Può quindi darsi che fra lui e la Mena ci sia più di una sola collaborazione lavorativa? I due sembrano molti intimi e a loro agio insieme nel videoclip, chissà che non sia nato un nuovo amore. Intanto ci godiamo il loro pezzo molto fresco e piacevole.