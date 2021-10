“Ballando con le stelle” è scontro aperto tra due donne: “Chi cavolo sei?”

Si surriscaldano gli animi nello studio di “Ballando con le stelle”. È un botta e risposta tra donne, poi ne arriva anche una terza

“Ballando con le stelle” è entrato nel vivo del suo svolgimento e come ogni anno non mancano le occasioni per aprire dibattiti, critiche e polemiche.

Nelle ultime ore gli occhi sono puntati su Mietta in isolamento per via del Covid. Sabato sera, in studio, non è passato inosservato però lo scontro aperto tra due donne molto in vista.

Si tratta di Selvaggia Lucarelli che dalla giura ha lanciato parole al veleno per una delle concorrenti più amate, Sabrina Salerno. Botta e risposta acceso, poi è arrivata un’altra donna e ha preso le difese della Salerno. Vediamo cosa è successo.

NON PERDERTI ANCHE — > “Storie italiane”, tutti contro Al Bano: “Non vuole imparare”

“Ballando con le stelle”, Lucarelli vs Salerno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

NON PERDERTI ANCHE — > “GF Vip”, Alfonso Signorini gelato dalla concorrente: “Ti ho detto basta”

Selvaggia Lucarelli nel corso del giudizio per l’esibizione di Sabrina Salerno ha dato alla concorrente prima il dolce e poi l’amaro. La giornalista, infatti, ha premiato la showgirl che si è esibita in un sensualissimo ballo con il suo maestro Samuel Peron con voto 8 e poi le ha dato la stangata.

La critica della Lucarelli è pesante: consiglia in primis alla Salerno di scrollarsi di dosso l’appellativo “sexy” che le viene sempre dato ecco perché dice: “Non va incoraggiata a credere in se stessa”.

Il motivo? La vede solida e non affatto fragile. Ecco perché la giornalista nelle prossime puntate vorrebbe vedere altro della showgirl: “Anche dalla clip, scopro poco di te. Io voglio capire chi cavolo sia Sabrina Salerno” ha tuonato.

Pronta la risposta della concorrente che dice apertamente di non nascondersi affatto dietro l’appellativo di “sexy”. Lei dice sempre quello che pensa e al momento, spiega, si sta impegnando molto nel ballo perché per lei, questa, “è una grandissima occasione”.

Dopo il botta e risposta tra le due donne ne è intervenuta una terza, per prendere le “difese” di Sabrina Salerno. Si tratta di Alessandra Mussolini, nota per non avere rapporti poi così idilliaci con la giurata di “Ballando con le stelle”.

A lei, infatti, rivolgendosi a Sabrina Salerno, ha lanciato una frecciatina indiretta abbastanza pesante. “Brava, scatenati. Sei sexy, naturale – ha detto alla concorrente – Tu lo sei, c’è chi non lo sarà mai”.