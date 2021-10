Belen Rodriguez, nudità in primo piano e movenze da infarto: la FOTO allo specchio fa sognare

Belen Rodriguez, la modella argentina infuoca gli studi dove si trova per il suo ultimo shooting. Il selfie specchiato infuoca il web.

Belen Rodriguez, la splendida modella manda in estasi nel suo ultimo shooting bollente. Tutti gli occhi sono su di lei, anche lo staff che prepara l’argentina prima di scattare le foto si trova confusa davanti a cotanta bellezza. La splendida forma, mai persa e perfezionata subito dopo la gravidanza di Luna Marì, le permettono di lavorare tantissimo.

Ogni post infatti racchiude momenti dedicati al lavoro: scatti in bianco e nero che la vedono protagonista o semplicemente degli oggetti posizionati – come una borsa – che diventano subito di tendenza. L’ultima foto infuoca il web, le nudità della showgirl in primo piano: una visione che paralizza chiunque la guardi.

Belen Rodriguez, le nudità in primo piano fanno impazzire il web

Belen da perfetta modella è abituata a stare sui set seminuda o senza veli, come in questo caso che deve scattare della foto per Jadea Intimo, il brand con cui collabora da anni. Tra le storie, la bellissima latina ha postato alcuni momenti che immortalano questa mattina di lavoro. E per la gioia dei followers – 10,1 milioni – ha anche postato del nuovo contenuto che la vedono solo con reggiseno e mutandine.

In pizzo nero e con delle trasparenze…la foto è un sogno: in realtà come si vede bene dal frame sopra riportato è un video nel quale non solo si immortala davanti allo specchio, mostrando parte della sua nudità, ma improvvisa la danza del ventre con passi e movenze da infarto.

Non possiamo sapere quali sono i commenti dei fans ma certamente questo video avrà provocato non pochi turbamenti.

Non è la prima volta che Belen gioca col proprio corpo proponendo scatti da togliere il fiato. Lei ama scattarsi foto davanti allo specchio ed ogni volta crea panico sul web. “Ma quanto sei bella…beata te!!!” il commento dei fans davanti a questo splendida figura femminile.