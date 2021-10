“Che bocca perfetta”, Benedetta Parodi senza freni: manda in estasi con una FOTO piccante. Le piace a tutte le ore…

La conduttrice per celebrare il World Pasta Day si è concessa una prelibatezza senza tempo che ha mostrato sui social entusiasta e felice come non mai.

La conduttrice e cuoca più famosa della tv è sempre attivissima sulla sua pagina Instagram dove condivide non solo ricette peccaminose da poter riprodurre a casa propria, ma anche contenuti della sua vita privata con i figli, la radio e lo sport che tanto piacciono alla sua nutrita community.

Benedetta Parodi lo ha fatto anche ieri annunciando non solo l’anteprima del suo nuovo libro “In cucina con Benedetta“ in preordine su Amazon e Ibs, ma anche svelando come ha concluso la sua giornata per celebrare una festa tanto amata nel nostro Paese.

Benedetta Parodi l’ha fatta grossa, non si contiene e manda in agitazione il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Ieri si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Pizza, patrimonio dell’umanità a cui neppure la cuoca della nostra tv e volto amatissimo di “Bake Off Italia” non si è tirata indietro.

Mentre a casa ha preparato una ricetta del suo nuovo libro, ovvero gli scialatielli ai due pomodori, nel feed di Instagram ha scelto di pubblicate due scatti che la ritraggono al ristornate mentre addenta una pasta fumante.

“Per concludere questo #worldpastaday ecco la super amatriciana che mi sono mangiata questo weekend 😍”, scrive Benedetta a corredo del posto. SI tratta per l’appunto di una amatriciana bella carica anche nella porzione e che la cuoca si accinge ad affrontare con tanto di bavagliolo al collo per non macchiarsi.

Si tratta di due foto di repertorio che lei ha estrapolato direttamente dalla memoria del cellulare ma che nella giornata di ieri hanno fatto molto sorridere i fan che non hanno potuto non commentarle il post con messaggi calorosi e pieni di affetto.

“La pasta è la pasta, insostituibile 🔥”, “Spettacolo…tu e l’amatriciana…🔥”, “Che bocca perfetta ❤️”, “Non vedo l’ora di acquistare il tuo nuovo libro di cucina!!” e “Buona la pasta e bona tu ❤️”.