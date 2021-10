La famiglia Grimaldi negli ultimi tempi sta avendo dei problemi. Questa volta a preoccupare è Carolina di Monaco e il rapporto con Ernst August di Hannover

Carolina di Monaco ha visto il suo matrimonio finire per davvero questa volta dopo che il marito Ernst August di Hannover sembra sempre di più intenzionato a ricominciare una nuova vita con la giovane compagna Claudia Stilianopoulos.

La coppia reale vive da separati già da oltre dieci anni. Il matrimonio tra Carolina e Ernst aveva infatti vissuto una crisi e non si è mai ripreso dopo che il discendente dell’ultimo imperatore tedesco venne beccato dai paparazzi con una prostituta a Vienna.

Carolina di Monaco, il dramma per la fine del matrimonio

Ernest di Hannover sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la lunga separazione dalla moglie Carolina. Attualmente infatti il principe avrebbe intenzioni serie con la giovane Claudia, incontrata ad Ibiza. L’affascinante artista è riuscita a riportare serenità nella vita del suo compagno dopo anni di vicende travagliate.

Il principe tedesco ha vissuto negli ultimi anni vicende decisamente travagliate, i suoi innumerevoli scatti di ira contro domestici e alcuni agenti austriaci l’hanno infatti portato a essere condannato a dieci mesi di reclusione con pena però sospesa. In alternativa al carcere il giudice gli ha imposto di seguire un percorso di riabilitazione psichiatrica per gestire la sua rabbia.

La notizia delle eventuali prossime nozze pare aver destabilizzato Carolina di Monaco che, pur non avendo mai perdonato il marito nella sua scappatella, non ha finora sentito il bisogno di chiedere il divorzio. Continuano quindi i problemi in amore per i membri della famiglia Grimaldi. Dopo le note vicissitudini degli ultimi anni della sorella minore Stéphanie, il principe Alberto di Monaco sta vivendo giorni drammatici.

La moglie infatti è ormai da tempo in Sud Africa e non si sa ancora quando e se farà ritorno a Monaco. Non c’è pace quindi per i figli della bellissima principessa Grace di Monaco anche lei tristemente nota per la cronaca.