“Che classe”. Giulia Salemi in bianco spiazza tutti: più bella che mai FOTO

Giulia Salemi continua a conquistare tutti con i suoi scatti su Instagram: l’ultimo scatto che ha pubblicato ha fatto record di likes in pochi minuti

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha conquistato tutti quando tre anni fa ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove ha dato modo al pubblico di conoscerla e dove ha riscosso un incredibile successo sia nel mondo dello spettacolo che sui social. Lo scorso anno, proprio di questi tempi, ha deciso di rientrare nella casa più spiata d’Italia per riprovare a fare questa avventura: ed è proprio lì che ha trovato l’amore della sua vita. Stiamo ovviamente parlando di Pierpaolo Pretelli. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Storie italiane”, tutti contro Al Bano: “Non vuole imparare” Giulia Salemi è sempre più bella: lo scatto che ha fatto impazzire tutti

Questo Grande Fratello per lei è stato un vero e proprio successo, il trampolino di lancio per la carriera che ha sempre sognato di fare. Infatti ad oggi Giulia sta conducendo il GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi e le due sono una vera e propria potenza insieme. Tra l’altro il suo pubblico si è ampliato in modo significativo e ad oggi ha tantissime persone che la seguono sui social e che le vogliono bene. E proprio come la sua carriera, anche la sua storia d’amore sta andando a gonfie vele: lei e Pierpaolo sono sempre più innamorati e hanno vinto la loro famosa scommessa d’amore, fatta quando erano nella casa insieme e sono andati contro tutto e tutti pur di viversi la loro storia.

Dunque questo è un periodo davvero positivo per la nostra Giulia, è molto felice di come sta procedendo la sua vita al momento e, ovviamente, i suoi fans lo sono per lei.