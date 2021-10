“La conduttrice più bella d’Italia” Barbara D’Urso, la FOTO spaziale

La favolosa conduttrice televisiva italiana Barbara D’Urso ha postato di nuovo: questa volta si tratta di cinque scatti da sogno!

La bellissima attrice ha reso felici i suoi fan con un post da urlo: le cinque foto che lo compongono ti tolgono le parole di bocca!

Nella didascalia Maria Carmela D’Urso, conosciuta come Barbara D’Urso, ha scritto: “Buona serata amici”. E ancora: “#colcuore“.

Nelle immagini la meravigliosa sessantaquattrenne indossa una camicia bianca, un paio di pantaloni a vita alta ed un paio di tacchi a punta, dalla fantasia leopardata: il suo stile non teme rivali!

Siete curiosi di vedere le foto che hanno creato scompiglio in tutto il web?

Barbara D’Urso lascia tutti senza fiato: ecco la FOTO a cui non si può resistere…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Nella prima foto delle cinque, la bella influencer posa in piedi e viene immortalata frontalmente, mentre cammina verso avanti con le mani in tasca ed il volto rivolto verso la sua sinistra.

Il post ha diviso il web: da una parte ci sono i suoi fan, ma dall’altra ci sono gli haters.

Tra i messaggi positivi che troviamo nei commenti, si legge ad esempio: “La conduttrice più bella d’Italia“; “Sei bellissima… e chi dice il contrario mente, oppure è geloso!”; “La nostra queen della tv per sempre: ti amiamo regina!”; oppure “Stupenda, tuo fan da venticinque anni”.

Come accennato prima, anche le critiche non sono mancate: “Non c’è niente da fare: anche in foto è goffa e per niente elegante”; “Forum ha fatto più ascolti”; “Mai un primo piano perché sei piena di rughe”; “Ma che brutte che sei! Col cuore…”; …

Nonostante molti commenti siano talvolta offensivi e immotivati, la D’Urso continua per la sua strada, ignorando chi la riempie di cattiverie gratuite.