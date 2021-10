Atomica Cristina Buccino per le strade di Roma. Il decolleté straborda e gli occhi cadono proprio lì. Instagram si blocca

Per tanto tempo è stata una delle belle della tv italiana, poi se ne è allontanata e ha deciso di dedicarsi ai social e al beauty, diventando imprenditrice di sé stessa.

Insieme alle sue due sorelle, Maria Teresa e Donatella, si è conquistato l’appellativo di “Kardashian italiana”. Parliamo di Cristina Buccino, una delle donne più desiderate del web.

Calabrese di nascita e dalle forme da pin-up, si è fatta conoscere anche per le storie d’amore ed i flirt con nomi notissimi. Dalla lunga liaison con il figlio di Gigi D’Alessio ad alcuni nomi internazionali come Cristiano Ronaldo e Colin Farrell, flirt che non ha mai confessato, fino ad Andrea Iannone e Daniele Scardina.

NON PERDERTI ANCHE — > “Mi hai lasciato in estasi” Ambra Lombardo, un lato B tutto da zoommare! – FOTO

Cristina Buccina giunonica, lato A che scoppia

PER VEDERE LE FOTO DI CRISTINA BUCCINO VAI SU SUCCESSIVO