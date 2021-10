La fantastica conduttrice radiofonica italiana Diletta Leotta ha pubblicato una foto, con indosso dei boxer da uomo: che meraviglia!

Il volto principale di Dazn ha postato di nuovo: questa volta si tratta di uno scatto piuttosto bollente…

Nella didascalia della foto la Leotta ha scritto: “It’s just the end of the day” (che tradotto significa: “E’ solo la fine della giornata”).

Nella foto in collaborazione con un noto brand di indumenti intimi, Diletta posa seduta sul divano, con indosso una t-shirt grigia a maniche corte e dei boxer da uomo, che hanno appannato la vista a tutti i suoi fan: gli zoom si sono sprecati!

Nell’immagine la bella influencer viene immortalata frontalmente, con il volto girato a tre quarti verso la sua sinistra: che spettacolo!

Diletta Leotta, la sua bellezza fa rabbrividire tutto il web: ecco la FOTO che non ti fa dormire la notte…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La bellissima conduttrice radiofonica italiana ha dato il meglio di sé con questo suo ultimo IG post: foto dopo foto, tutti gli utenti stanno perdendo la testa per lei…

Il look della favolosa trentenne è curato nei minimi dettagli: i capelli sono sciolti e mossi, la manicure è super naturale, la pedicure è rossa, il make-up verte sulle tonalità del color pesca e del marrone e gli accessori sono fini ed eleganti.

Il post ha avuto un boom di mi piace, con più di 800 commenti, tutti più che positivi.

Tra i messaggi lasciati dagli utenti si legge ad esempio: “Sei bella come un goal al 90′ “; “Che pezzo di f…oto”; “Mi piace quella sua maglietta fina… tanto stretta al punto che m’immaginavo tutto!”; oppure “Ma te sei incantevole anche a fine giornata”.