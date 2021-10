Emma Marrone, il risveglio è bollente: a nanna ci va poco vestita… uno spettacolo – FOTO

Emma Marrone. La cantante e sfavillante giudice di “X-Factor” ha condiviso un post eloquente su Instagram. Ha un consiglio ottimo per i suoi follower. Che sia anche un self reminder?

Dito medio alzato e un’espressione da dura, tanto eloquente che dice molto di più di mille parole. Cosa rende Emma Marrone così arrabbiata?

La giudice di “X Factor” non è più riuscita a ignorare le molteplici critiche che sono giunte nei suoi confronti per le scelte realizzate durante le prime fasi del famosissimo contest musicale. Una delle novità di quest’anno è stata l’abolizione delle categorie donne-uomini; il risultato fa discutere: la finale, infatti, vede una partecipazione quasi esclusivamente maschile (20 concorrenti uomini e solo 2 donne). Non solo, Emma Marrone è stata sommersa da critiche per altri motivi.

Emma Marrone: la spinta di positività dopo tanto clamore

“Scendi dal letto con il piede giusto e sei già a metà dell’opera. Io ovviamente non mi ricordo quale piede ho appoggiato per primo. Vabbè” – con queste parole Emma Marrone inizia la sua giornata, regalando a se stessa e ai suoi follower su Instagram un consiglio, una spinta di positività.

Accompagna il messaggio a una foto in primo piano delle sue gambe nude, sublimi. Lo smalto sulle dita è perfetto e i piedi sono ben piantati sul parquet: è ora d’iniziare una nuova giornata di lavoro, in barba alle critiche che sono volate ultimamente contro di lei.

Una parte del pubblico, infatti, non è stato molto contento delle scelte che ha operato la cantante di origine pugliesi nelle vesti di coach del talent “X Factor”. Sotto accusa la formazione che ha scelto per la sua squadra dopo l’ultima puntata del programma e gli home visit.

La giudice si è sfogata sui social così: “…spregevoli insulti sotto i miei post, ma tutto ciò non ha niente a che vedere con la musica. Se proprio ci tenete a supportare un artista, il modo migliore di farlo è ascoltare le sue canzoni. Invece di insultare me, andatevi a sentire i suoi pezzi“.

I fan continuano comunque a sostenerla, anche nelle avversità. “I tuoi cd li ascolto ad alto volume, soprattutto la mattina e tutte le giornate iniziano con il piede giusto”, scrive un utente per farle sentire tutto il suo affetto.