La splendida professoressa italiana è semplicemente divina nella doppietta di foto postata sul suo profilo Instagram: che meraviglia!

La bella influencer è un sogno ad occhi aperti nel suo ultimo IG post: i fan sono al settimo cielo per questa foto in bikini, scattata da dietro.

Nella didascalia la favolosa ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ ha scritto una lunga e profonda frase, che descrive al meglio l’immagine. Ecco un estratto: “Questa foto è colta in un momento sublime. Ero colorata di oro e pesca ai riflessi del tramonto. Danzavo nel vento assieme alle onde argentate, come una ninfa mediterranea”.

Ambra, nello scatto, viene immortalata in piedi, mentre posa di spalle con indosso soltanto un bikini striminzito: il focus è tutto sul lato B!

Ecco, dunque, la foto di cui parlano tutti…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Mi fa impazzire”: Ambra Lombardo, in reggiseno scopre il davanzale irresistibile. Il freddo crea un effetto da infarto – FOTO

Ambra Lombardo, un fisico da serie A: questa volta gli zoom non servono…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sarei andato ogni giorno a scuola”, Ambra Lombardo passerella vertiginosa sulle scale: posteriore perfetto – FOTO

La strepitosa fashion blogger ha fatto morire di crepacuore il suo intero pubblico maschile e non solo…

Nel primo scatto che compone questa doppietta da favola, la magnifica prof ha il viso girato a favore di fotocamera, lo sguardo fisso sull’obbiettivo ed un’espressione piuttosto seria e provocante: spettacolo puro!

Nella seconda immagine, invece, la famosa ex gieffina è totalmente di spalle, con il volto rivolto verso il mare: in primo piano c’è solo il suo posteriore da sogno!

Il post ha avuto un boom improvviso di mi piace e tantissimi commenti, tra i quali si legge: “Cara Ambra mi hai lasciato in estasi con questi scatti. Sei un incanto”; “Bellissima meraviglia: lato B da urlo!”; “Hai un lato B da serie A”; oppure “Quel mare prima era un ruscello”.

Ambra Lombardo sa sempre come stupire i suoi fan!