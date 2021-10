L’incantevole modella argentina ha pubblicato uno scatto che ha tolto il fiato a tutti i followers. “Ma quanto sei bella?”.

Wanda Nara in questi giorni sta facendo parlare di sè più che mai. La moglie di Mauro Icardi si è sempre mostrata innamoratissima di suo marito: per lui ha lasciato il suo Maxi Lopez con il quale si sposò nel 2008 ed ebbe tre figli.

Wanda ha seguito l’attaccante del PSG in tutti i suoi spostamenti e gli è sempre stato vicina anche a livello professionale, essendo la sua agente.

Icardi e la sua bellissima consorte hanno due figlie, Isabella e Francesca, e sono sposati dal 2014, anno successivo al divorzio tra l’argentina e il suo ex marito.

Insomma, il loro amore sembrava essere veramente indistruttibile ma qualcosa lo ha messo a dura prova.

Wanda Nara, infatti, ha scoperto un presunto tradimento di suo marito con una sua amica: la cantante e attrice argentina Eugenia La China Suárez.

Wanda Nara e la foto sublime!

Non è chiaro se i due siano tornati ufficialmente insieme o se Icardi sta ancora cercando di riconquistare sua moglie ma dagli indizi social sembra che Wanda abbia perdonato suo marito, ma non la sua amica. E per questo è stata oggetto di critiche poiché ha scaricato tutte le colpa su di lei, insultandola pubblicamente lasciando intendere che Icardi potesse essere la vittima di una donna che l’ha provocato fino allo stremo.

Intanto, la sensualissima modella argentina si consola mostrandosi su Instagram in tutta la sua bellezza. Una delle donne più desiderate che ha conquistato i followers italiani, francesi, argentini e non solo.

I suoi followers le scrivono: “Jugadora Sangre Japonesa, annientata!”, che è il nome su Instagram della presunta amante di Icardi. In tal modo vogliono mostrarle tutto il loro supporto.