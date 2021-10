Fabrizio Frizzi e le lacrime di una ragazza, l’aneddoto mai raccontato prima

Fabrizio Frizzi ed il ricordo che non muore mai. Il fratello Fabio rivela la grande emozione per l’incontro con una ragazza

Fabrizio Frizzi non c’è più ormai da diverso tempo ma il suo ricordo è vivo nel cuore di tutti, dai parenti agli amici, fino ai colleghi e al suo amato pubblico. Tutti lo ricordano costantemente, con affetto e stima. Un uomo buono, puro, che se per un periodo era stato un po’ messo da parte, negli ultimi tempi aveva ripreso la sua attività acclamato da tutti. Poi la malattia e la fine di tutto.

Proprio di lui, ieri, si è parlato a “Oggi è un altro giorno”, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Serena Bortone. In studio il fratello di Fabrizio Frizzi, Fabio, compositore ed autore di molte colonne sonore del cinema italiano. Con lui in studio non è mancata la commozione per il ricordo del fratello.

NON PERDERTI ANCHE — > Romina Power innamorata ma non di Al Bano, il nome incredibile

Fabrizio Frizzi, l’episodio che commuove

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1)

NON PERDERTI ANCHE — > Alfonso Signorini e la confessione bollente sul suo passato: “Sono stato a letto con..”

Diversi gli aneddoti ed i retroscena che Fabio Frizzi ha raccontato ieri in studio con Serena Bortone. Ha ringraziato innanzitutto la sua famiglia, molto numerosa, fatta di nonni e zii che hanno vissuto tutti insieme e questa è stata la forza.

“La auguro a tutti, perché poi nella vita può capitare tutto ma sono importanti i paletti che loro hanno piantato”. Lui ed il fratello devono tutto alla loro famiglia perché gli hanno insegnato a rimanere con i piedi per terra, nonostante il successo, e a vivere con onestà.

Fabio Frizzi ha poi parlato del grande amore che ogni giorno riceve per suo fratello. Il pubblico ed i colleghi lo ricordano continuamente e questo, ha puntualizzato, lo fa sentire “orgoglioso”.

Fabio è un uomo molto riservato, che non ama la popolarità e raramente parla del fratello Fabrizio ma ha voluto raccontare a Serena Bortone e al suo pubblico un aneddoto sul calore del pubblico.

“Quando vado a fare spettacoli le persone mi fanno emozionare, una ragazza recentemente mi ha raccontato in lacrime quando da bambina ha visto un suo spettacolo”. E poi ha aggiunto: “È morto, ma attorno a lui c’è un bellissimo alone, anche in Rai”.