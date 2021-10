La bella ex Miss Italia Francesca Chillemi ha condiviso uno scatto su instagram ed è splendida con le gambe in vista

Francesca Chillemi è meravigliosa su instagram, ha condiviso uno scatto con indosso un abito lungo a fiori che lascia le gambe scoperte. Il post ha ottenuto ben 21.627 mi piace e intorno ai 200 commenti. Nella didascalia l’attrice scrive:“Anche ottobre sta per finire e i colori sanno d’autunno ormai inoltrato”. Gli utenti rispondono:”Francesca sei bellissima”, “La bellezza straordinaria della semplicità, esempio di serietà e dolcezza infinita. Tanti cari auguri per tutto ciò che desideri dalla vita”.

LEGGI ANCHE>>>“Stupenda”: Mercedesz Henger, serie di FOTO roventi. Fisico sbalorditivo, la posa manda in tilt

Francesca Chillemi sempre più affiatata con Can Yaman sul set

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA (@francescachillemi___)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Al Bano vuole Silvio Berlusconi, le parole che non ti saresti mai aspettato

La Chillemi sta girando una serie nuova con l’attore turco Can Yaman, i due sembrano molto affiatati e complici. Ma è quel tipo di complicità che non c’entra con l’amore, è più intesta professionale e amicizia. Lei infatti è sposata con Stefano Rosso e hanno anche un bambina Rania. Yaman invece è fresco di rottura con Diletta Leotta, anche se lei tiene accesa la speranza. Al momento l’attore preferisce concentrarsi sul lavoro, che è molto tra Sandokan e la nuova serie con la Chillemi, Viola come il mare. I due sono stati anche beccati a cena insieme per parlare di lavoro. La bella Chillemi sta lavorando anche lei molto in questi ultimi tempi.

L’abbiamo vista i Braccialetti rossi, in L’isola di Pietro, ovviamente in Che dio ci aiuti e persino nella serie Leonardo. Ora la vedremo interpretare un nuovo ruolo in questa serie. Questa fiction è ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini. Si tratta di una serie light crime perché unisce alcuni elementi della commedia a storie di crimini. La trama parla di una giornalista tv che ha un disturbo della percezione, la sinestesia e anche una malattia degenerativa e questo ha inevitabilmente un effetto sul suo modo di approcciarsi alla realtà.

Dopo un’omicidio che coinvolge una giovane donna, Viola scopre di avere impressionanti doti d’investigatrice. La giornalista entra in contatto con un poliziotto e comincia a seguire il caso. La storia è raccontata dal punto di vista della donna. La serie debutterà nel 2022.