Francesca Michielin festeggia un giorno speciale, è tutto dedicato a lei

Francesca Michielin ha festeggiato oggi il “Francesca Michielin Day”, un’iniziativa speciale organizzata dal Corriere della Sera e Radio Italia.

Prosegue a gonfie vele la carriera musicale di Francesca Michielin. La cantautrice è diventata famosa nel 2013 grazie a “Cigno nero”, la canzone in duetto con Fedez, e da lì in poi è stato tutto un percorso in discesa. L’accoppiata con Federico Lucia si è rivelata vincente, e quest’anno la coppia è arrivata seconda al Festival di Sanremo con la canzone “Chiamami per nome”. Oggi pomeriggio Il Corriere della Sera e Radio Italia hanno deciso di dedicare a lei l’Artista Day, un’iniziativa speciale che celebra i protagonisti della canzone italiana.

Potrebbe interessarti leggere anche —> “Fai venire i brividi”, Francesca Michielin bella come il sole annuncia: “È fuori” – FOTO

Francesca Michielin, da X-Factor alle stelle: oggi festeggia una giornata dedicata a lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Potrebbe interessarti leggere anche —> “Sei come Hamilton, una certezza!”, Francesca Michielin lancia il suo nuovo progetto in lingerie, FOTO surreale

A Francesca è stato chiesto quale sarà il suo percorso musicale futuro, ma l’artista non ha le idee chiare. Sa, però, qual è lo stile che non fa per lei: “Non so ancora quale direzione prenderò, ma da ascoltatore mi manca un po’ di storytelling. Ci sta la canzone estiva spot, l’ho fatta anche io, ma ho più bisogno di qualcosa in più” ha spiegato. La Michielin ha poi citato due grandi artisti italiani, confessando di averli sempre presi come punto di riferimento creativo: “Jovanotti è maestro in questo, ha sempre una visione sua, a prescindere dalla lingua che si parla in quel momento. Ma anche Alessandra Amoroso ha appena pubblicato un disco con molte tracce in cui non si snatura”.

Ospite di Radio Italia Francesca Michielin ha ripercorso la sua carriera, chiaramente, ma anche la sua infanzia. Uno dei giorni che più di tutti gli altri l’ha segnata è stato il suo primo giorno di scuola alle elementari: “Ero emozionata, ho iniziato a leggere e scrivere a 4 anni, ero curiosa e non vedevo l’ora: avevo cartella e astuccio coordinato” ha raccontato. Indimenticabile è stato anche il giorno della vittoria a X-Factor, nel 2011: “Sentivo una grande insicurezza” ha confessato la cantante. “Avevo 16 anni e non mi rendevo conto di quello che accadeva. I ragazzi che oggi vanno a un talent sono più consapevoli e spesso hanno già una gavetta alle spalle. Per questo decisi di tornare a scuola a finire l’anno. Mia madre mi aveva fatto capire che se poi fosse andata male avrei fatto più fatica a reinserirmi in un percorso studi”.

Per fortuna tutto è andato molto bene, e oggi Francesca si gode una vita che tanti dei suoi coetanei possono solo sognare. Su Instagram condivide spesso immagini e video della sua quotidianità, suscitando sempre l’ammirazione e l’affetto di chi la segue.