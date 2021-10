“GF Vip”, scoppia la passione nella notte: la concorrente finisce nel suo letto

Lulù e Manuel sono stati la prima coppia di questa edizione del GF Vip: dopo un periodo di lontananza, ieri sera i due si sono avvicinati

Manuel e Lulù sono stati in assoluto la prima coppia di questa sesta edizione del GF Vip. I due hanno cominciato una frequentazione a pochissimi giorni di distanza dall’inizio del programma, ma lui ad un certo punto ha deciso di mettere un punto alla loro relazione perché lei era troppo opprimente nei suoi confronti e lui si sentiva soffocato. A distanza di un paio di settimane dalla fine della loro frequentazione, ieri sera i due sono finiti nello stesso letto e hanno ritrovato la complicità che avevano perso.

GF Vip, ritorno di fiamma tra Manuel e Lulù? Scoppia la passione nella notte

Ieri sera in puntata Manuel ha visto una clip, dove Lulù si lamentava con alcune persone nella casa del fatto che, durante il gioco dei baci, Manuel finisse per baciare sempre qualcun altro pur di non baciare lei. Questa clip non è stata commentata durante la puntata ma probabilmente a Manuel è dispiaciuto e ha deciso, durante la notte, di regalare un po’ di attenzioni alla principessa. Sono finiti nello stesso letto e hanno cominciato a scambiarsi carezze e tenerezze, fino a che lui non si è lasciato andare ad un bacio passionale. Il web è diviso su di loro: c’è chi parla di ritorno di fiamma e chi crede che Manuel stia continuando ad illudere la ragazza, che ogni giorno che passa appare sempre più presa da lui.

Manuel e Lulù hanno trascorso la notte insieme, ma adesso bisogna capire se quello è stato solo un episodio isolato o se il nuotatore ha davvero deciso di riprovarci.