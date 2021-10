“GF Vip”, Soleil smaschera un concorrente: “Ha un debole per me”

Soleil Sorge continua a non essere convinta sulla love story appena nata nella casa del GF Vip. Stiamo ovviamente parlando di Sophie Codegoni e di Gianmaria Antinolfi

Soleil Sorge è assolutamente una protagonista di questa sesta edizione del GF Vip. Entrata nella casa si è ritrovata davanti il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi, che dopo un breve momento di confusione iniziale ha deciso di chiudere del tutto con lei e concentrarsi sulla sua fidanzata Greta. In seguito si è preso una sbandata per Sophie Codegoni, e dopo un lungo corteggiamento, è riuscita a fare breccia nel suo cuore.

GF Vip, Soleil Sorge commenta la nuova love story: “Non ci crederò mai”

Soleil, venendo a conoscenza di questa vicinanza tra i due, non ha potuto fare a meno di commentare la cosa con molto divertimento considerando che l’aveva prevista. Durante la puntata che è andata in onda ieri, Gianmaria è stato messo davanti ad una scelta e la sua scelta è ricaduta su Sophie. Soleil in quel momento ha sottolineato che, secondo lei, Gianmaria abbia fatto questa scelta solo per non far rimanere male la dolce Sophie. Successivamente, in un confessionale, Soleil ha deciso di esternare il suo pensiero: “Credo sia evidente che Gianmaria ha un debole per me e avrebbe scelto me ieri sera, perché andiamo, chi non lo farebbe? Però per una volta ha deciso di preservare la sua dignità“. Poi ha aggiunto, per quanto riguarda la nuova storia: “Non ci crederò mai. Solo quando saranno sposati e avranno dei figli forse potrò cominciare a pensare di essermi sbagliata“.

Sophie e Gianmaria intanto sono sempre più vicini, e si sono promessi di non pensare a quello che la gente dice di loro ma di concentrarsi solo su loro stessi.