Giorgia Palmas, l’ultimo scatto di Lady Magnini fa impazzire i fan: lo zoom sulla camicetta è d’obbligo e lascia intravedere ogni cosa

Lady Magnini continua a conquistare una fetta sempre più ampia di pubblico tramite il web. Celebre ex conduttrice di “Paperissima” ed ex velina di “Striscia la Notizia”, Giorgia Palmas ha attualmente deciso di puntare tutto sulle piattaforme social. Questi strumenti virtuali, infatti, le consentono di conciliare il lavoro con la sua frenetica routine di mamma.

Ad affiancarla in ogni attività, il marito Filippo Magnini, con il quale la Palmas realizza spesso dei filmati divertentissimi, che vengono resi pubblici mediante le stories. Giorgia, che è molto attiva su Instagram, non manca di sfoggiare le proprie curve ad ogni scatto: l’ultimo post della modella, a questo proposito, ha fatto perdere la testa a tutti.

Giorgia Palmas, lo zoom sulla camicetta regala gioie: si intravede il reggiseno – FOTO

I fan di Giorgia Palmas hanno raggiunto l’esorbitante cifra di 1,8 milioni. La moglie di Filippo Magnini, grazie ai social, riesce con facilità a conciliare il lavoro con la gestione della casa e della famiglia. L’ex velina è infatti mamma di due figlie: Sofia, di 13 anni, avuta dal calciatore Davide Bombardini, e Mia, avuta da Filippo Magnini, che ha da poco festeggiato il primo anno d’età. Dopo la gravidanza, la Palmas è tornata rapidamente in forma, come i suoi scatti di Instagram non mancano di dimostrare.

La modella, che nell’ultima foto dà sfoggio della propria classe ineguagliabile, indossa un completo marrone abbinato ad una camicetta bianca, che anche da lontano riesce a catturare le attenzioni dei fan. Il tessuto disegna lo splendido “lato A” dell’ex velina e ne esalta la travolgente bellezza, il tutto accompagnato da una posa studiata nei minimi particolari.

“Un raggio di sole può fare di me un’altra persona“: questa la didascalia che la Palmas ha inserito nel post. Per lei, i complimenti dei fan non si sono fatti attendere: “Bellissima anche se piove o tira vento“.