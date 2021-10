Miriam Leone ha stupito tutti mostrandosi irresistibile. La visione paradisiaca ha mandato in tilt il web, subito è boom di like e commenti.

Popolo del web in estasi, a seguito dell’ultimo scatto rovente condiviso da Miriam Leone su Instagram. Come ogni post pubblicato dall’ex Miss Italia, anche questa volta la foto ha mandato in tilt il social, facendo sognare i fan.

La sua bellezza stratosferica, i suoi occhioni verdi, e il suo sorriso radioso non smettono mai di folgorare il pubblico, colpito anno dopo anno dal suo fascino e dal suo talento. Diventata nota nel mondo dello spettacolo per la vittoria della 69esima edizione del concorso per eleggere la più bella d’Italia, edizione che ha vinto, si è poi affermata come modella e di seguito come conduttrice e attrice. Tra format televisivi, fiction e film, ha raggiunto traguardi incredibili, oltre che una grande notorietà sul web, in particolare su Instagram.

1,4 milioni di follower, il suo feed è composto da foto irresistibili, capaci di stuzzicare la fantasia degli utenti. L’ultima non è stato da meno.

Miriam Leone mozzafiato: la visione è da infarto, Instagram in tilt

