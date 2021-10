“Adorabile tentatrice”, Justine Mattera al lago sfodera curve bollenti. Il lato B è d’acciaio – FOTO

La showgirl a Bardolino sul Lago di Garda ha creato scompiglio per uno shooting che l’ha vista correre in tenuta sportiva decisamente provocante.

Instancabile e perennemente in movimento. Il dna dell’americana Justine Mattera naturalizzata italiana rivela doti eccellenti non solo in tv alla conduzione ma anche come perfetta atleta che negli ultimi anni lei ha coltivato in modo spasmodico e oggi se ne vedono i frutti.

Atleta di triathlon con focus su nuoto, corsa e bike, Justine ieri ha deciso di essere la testimonial dello spot poi trasmesso in tv su Sky Sport per il brand di abbigliamento sportivo Brooks. Vediamo dove si trovava e commentiamo insieme il carosello di foto che ha tanto creato scalpore.

NON PERDERTI ANCHE –> “Guerriera” Dayane Mello, bellezza naturale: in divisa è uno schianto – FOTO

Justine Mattera è un fulmine a ciel sereno, strepitosa catalizza l’attenzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

GUARDA QUI –> “Sempre meglio” Veronica Gentili, il décolleté è da serie A: che eleganza – FOTO

“Sono tornata a Bardolino con @icarus_ultra @skysport per scoprire altri sport nautici da praticare al lago. 🤣🤪 (ci sono mille ragioni x soggiornare a Bardolino ❤️) Ma prima ho pensato bene a correre tutto il lungolago e il centro sia a piedi che in bici! Poi canottaggio e dragon boat!”

Questa la didascalia che la bella Mattera ha scritto a margine del carosello di foto del backstage che racconta il suo ultimo shooting al Lago di Garda.

La vediamo super attiva mentre prova degli scatti di corsa in pieno centro cittadino, si accinge a salire in canoa e ad ammirare, in un attimo di sosta, il panorama mozzafiato che proprio il Lago regala.

Indossa per l’occasione un completo sportivo catarifrangente Brooks e le scarpe ultra light in un innovativo materiale della linea Run Visible. Stretta e ben compattata nel materiale tecnico, la fotografa Elisa Venturini ha saputo regalare ai fan di Justine delle istantanee di lei veramente pazzesche: fisico mingherlino ma perfetto dove il lato B esplode compatto e le gambe svelano muscoli d’acciaio e una sinuosità come poche.

Qualche migliaio di like per lei dalla condivisione e commenti decisamente provocanti, “Adorabile tentatrice”, “Mi fai perdere la testa vestita così ❤️”, “Ma come fa a 50 anni ad avere tutta questa energia?”, “Non ti si ferma mai, giusto? 🤣🤪”.