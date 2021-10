Laura Chiatti, struccata è ancora più bella: l’outfit striminzito e super attillato rivela troppo – FOTO

Laura Chiatti, l’attrice davanti allo specchio si presenta struccata e con i capelli raccolti. La bellezza naturale di questa foto è sotto gli occhi di tutti.

Laura Chiatti, la splendida attrice dai colori nordici, è apparsa sui social oggi più bella che mai. Amante del viso acqua e sapone, la sua naturalezza piace…soprattutto negli scatti casalinghi dove non esita a mostrarsi per com’è. Sarà forse questa una delle caratteristiche che la fanno amare sul web: sono tantissimi i followers che si perdono nei suoi scatti e che commentano esprimendo tutto il loro affetto per l’attrice.

Per Laura non esistono solo set, shooting ed eventi in cui appare impeccabile; la femme fatale non esita mostrarsi in versione casalinga o sportiva, come l’ultima foto il cui outfit da fitness spacca il web. Un top ed un leggings che rivelano troppo.

Laura Chiatti, viso acqua sapone ed un outfit ad effetto seconda pelle

