La bella Laura D’Amore ha condiviso su instagram due scatti dove appare sensuale e bellissima, i fan sono in delirio

Laura D’Amore su instagram fa impazzire i fan con una posa da vera modella, si appoggia ad una parete e mostra lo stacco di coscia infinito. Indossa un paio di shorts corti e un top nero che risalta il seno. Poi sfoggia un paio di stivali che le arrivano sopra al ginocchio, che sensualità. I commenti dei fan sono tantissimi:”Favolosa”, “Ma quanto sei bella”, “Sempre così bella e dolce”.

Laura D’Amore dopo la chiusura di Alitalia

La hostess Laura D’Amore dopo la chiusura della compagnia aerea per cui ha lavorato molti anni, al momento si dedica alla sua attività sui social. Su instagram ha infatti 828 mila followers. La D’Amore condivide spesso scatti della sua vita quotidiana, al mare, mentre mangia, quando è in vacanza e persino quando si concede un massaggio o un momento per se stessa. Si comporta come una vera influencer, d’altronde anche lei lavora su instagram con collaborazioni varie di marchi sia di abbigliamento che altri prodotti.

Il suo futuro quindi dopo la chiusura di Alitalia è incerto al momento. Lei ha sempre dichiarato di sognare una carriera nel mondo dello spettacolo. Tempo fa è anche stata invitata in una trasmissione per parlare della sua attività sui social. Il suo successo è nato praticamente dal nulla. Ha cominciato a condividere una serie di foto e il pubblico subito l’ha apprezzata per la sua bellezza e per il modo in cui si pone sui social. Infatti nonostante si mostri spesso in bikini, non appare mai volgare. Lei vive a Catania con il suo compagno, nonostante sia originaria della Puglia.

Il suo futuro al momento è incerto, potrebbe ottenere qualche ruolo in televisione altrimenti potrebbe anche cominciare ad avvicinarsi ad un altra compagnia aerea. D’altronde nel fare il suo lavoro è molto brava e quindi sarebbe un peccato non poter più praticare il ruolo di hostess di volo. Lei ha sempre dichiarato che per lei è una vera e propria passione. Vedremo in futuro cosa succederà alla bella D’Amore.