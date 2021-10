Lele Mora al circo, la decisione sorprende tutti: è molto pericoloso

Lele Mora ha annunciato al pubblico di una prossima apparizione la circo: con lui altri artisti e venti tigri, è polemica sui social.

Dario Gabriele Mora, meglio conosciuto con il nome d’arte Lele Mora, è uno dei personaggi della televisione italiana che più ha fatto discutere di sé. Il vip, infatti, è stato coinvolto in numerose inchieste dal grande impatto mediatico: evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione sono solo alcune delle accuse ricevute. L’uomo ha dovuto scontare una pena di 6 anni e 1 mese, che ha trascorso nella comunità Exodus di Don Antonio Mazzi. Oggi Dario Gabriele ha deciso di dedicarsi al circo, e lasciando di stucco il pubblico ha annunciato: “Farò il domatore di tigri, chiuso in gabbia per mezz’ora, venerdì a Milano al Circo Togni”.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Belen Rodriguez. Le parole shock di Lele Mora: “Le serve quella cosa”

Lele Mora al circo, sui social scoppia la polemica

Potrebbe interessarti leggere anche —> Angela da Mondello contro Lele Mora: “Solo false promesse”

L’ultima uscita di Mora ha suscitato parecchie polemiche online, sopratutto da parte di chi accusa lui e il circo di maltrattare gli animali utilizzati per le esibizioni. Il vip ha risposto alle critiche con scuse un po’ campate in aria: “Gli animali vanno trattati bene e allora anche loro ti trattano bene e ti danno tanto. I circhi sono il luogo dove gli animali si amano di più: senza animali, il circo stesso perde una parte del suo fascino” ha detto. Sappiamo bene che la realtà è molto diversa dalla teoria, e che gli animali protagonisti degli spettacoli circensi soffrono moltissimo la cattiveria e violenza dei proprietari.

Mora resta comunque convinto della propria decisione. “Dopo le chiusure per la pandemia da Covid è una festa tornare allo spettacolo. Fra due giorni a Milano, io sarò assieme a Bruno Togni, davanti a venti tigri; ma solo nella serata inaugurale, come guest star” ha spiegato a tutti.

Il vip ha raccontato anche di non temere in nessun modo i felini che lo accompagneranno nello spettacolo. “Conosco bene quelle dinamiche, ho fatto identiche esperienze al circo di Moira Orfei, sono sereno: se fai sentire alle tigri che tu non hai paura, loro non ti fanno nulla” ha detto.