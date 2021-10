“Non ero pronta per questo”, Maneskin: le FOTO inedite che tolgono il fiato

I Maneskin sanno come mandare su di giri i loro fan: lo hanno fatto nuovamente condividendo delle foto inedite dal set del nuovo singolo “Mammamia”

Continua il periodo d’oro dei Maneskin che negli ultimi mesi hanno scalato le vette delle classifiche mondiali. Tra gli artisti più ascoltati a livello internazionale, la band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio è tornata a pubblicare nuova musica con il singolo “Mammamia“. Mentre si preparano a sbarcare in America dove promuoveranno il nuovo brano, hanno deciso di mandare su di giri i fan con alcune foto inedite tratte dal set del loro ultimo video.

Le FOTO inedite dal set di “Mammamia”: i Maneskin fanno impazzire i fan

Riflettori ancora puntati su di loro dopo il successo ottenuto con l’ultimo singolo “I wanna be your slave” e con la cover di “Beggin“, grazie ai quali hanno scalato le classifiche internazionali. Ora i Maneskin si preparano a presentare al pubblico il nuovo progetto discografico e lo fanno con un primo assaggio di esso: “Mammamia“.

L’uscita del brano, scritto e cantato in inglese, è stata successivamente accompagnata dal suo video musicale che ha fatto piuttosto parlare. Tra un finto omicidio, sangue e baci, il video del singolo ha guadagnato più di 5 milioni di visualizzazioni, e questo a pochi giorni dalla sua pubblicazione.

La band, impegnata nella promozione del singolo e in alcuni concerti realizzati all’estero, trova sempre il tempo di entusiasmare i fan con contenuti inediti. Lo ha fatto anche questa volta rilasciando nuove immagini dal set del videoclip attraverso il profilo Instagram.

Nel frattempo è arrivata per loro una grandissima occasione, quella di farsi largo sulla scena musicale americana. I Maneskin saranno infatti ospiti del noto late show di Jimmy Fallon il 26 ottobre, per poi esibirsi in due concerti già sold out a New York e a Los Angeles.

La band non si arresta -così come il suo successo- e anzi, pensa ad allargare i propri orizzonti. La risposta dei fan, come sempre, non tarda ad arrivare.