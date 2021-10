La bella Marina La Rosa ha condiviso uno scatto su instagram davvero impressionante, così non l’avete mai vista

Marina La Rosa su instagram pubblica una foto che lascia i fan a bocca aperta. Si trova a bordo di una barca e ha le gambe spalancate davanti alla fotocamera. Nella didascalia scrive:“Stamattina al supermercato c’erano già i panettoni. Li ho visti con i miei occhi. E niente voglio essere ricordata così.. come fosse ancora estate. Come fosse ancora mare”. Marina La Rosa è nostalgica e a vedere i panettoni già sugli scaffali si è sentita male, rivuole l’estate e il caldo.

Marina La Rosa e i suoi consigli di vita ai followers

Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

La showgirl condivide i suoi punti di vista sulla vita con i suoi followers che le chiedono consiglio. Le chiedono consigli sull’amore, sulle relazioni e sui comportamenti da attuare in determinate situazioni. Lei da il suo punto di vista che è molto ben accetto. Ad esempio una signora le scrive:“Con mio marito va tra alti e bassi poche attenzioni abbiamo due bellissimi figli però”. Lei risponde così:”Ma è normale ci siano alti e bassi. Insomma è ovvio sia così e non potrebbe essere altrimenti. La bellezza sta proprio lì, nell’affrontare alti e bassi insieme”.

C’è qualcuno che però la stuzzica ma lei certo non se le manda a dire e replica. Un’utente scrive:”Ma quello che rispondi, vale anche per te? Oppure sei un fenomeno per gli altri e una tragedia per te? Calm”. Lei risponde così:”Io non sono fenomeno per nessuno. Una figa pazzesca semmai”. Ieri è stata anche ospite a Quelli che rai 2 per parlare di attualità e temi generici dal green pass al gossip. Nelle stories instagram poi si mostra insieme a Luca Vismara, i due sono inseparabili da quando hanno fatto l’Isola dei famosi insieme.

Hanno instaurato un rapporto davvero meraviglioso di amicizia, ci sono sempre l’uno per l’altra. Questa estate Marina ha condiviso una foto insieme a Visamara scrivendo una dolce dedica:”Breve rara stria di un’amicizia nata in un reality e che continua nel tempo. L’Airone ad Alicudi. Il Pellicano in Honduras. Cambiano gli uccelli ma noi siamo sempre su un’isola”.