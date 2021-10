“Bella sì ma così è troppo!”, dopo MAPV il salto nel vuoto: ex concorrente oggi è anche modella affermata – FOTO

Il passo lungo dopo la fine della registrazioni di “MAPV Italia” è stato fatto e le foto dell’ultimo shooting raccontano tutta la sua femminilità.

In questi anni dalle varie edizioni di “Matrimonio a prima vista Italia” sono usciti vari personaggi che nel corso del tempo hanno scemato vertiginosamente la loro popolarità anche per via di scelte personali che li hanno allontanati dalla tv e dai social.

Altri invece hanno sfruttato ciò che il programma ha donato loro e lo hanno incanalato in una maggiore possibilità di investire nei propri sogni personali e privati. Lo ha fatto anche una storica protagonista del docu reality amatissima nell’edizione 2020. Vediamo l’ultimo servizio di Nicole Soria e le foto sbalorditive che la raccontano?

Nicole Soria bella come una principessa, stretta nel suo drappo azzurro fa sognare

Circa un mese fa la bella rossa del programma, ex di Andrea Ghiselli, è volata in Cappadocia “per lavoro“, come lei stessa aveva comunicato poco prima di prendere l’aereo che l’avrebbe portata nel Paese.

Oggi, a distanza di settimane, ha pubblicato le foto che la catturano durante il servizio fotografico che le è stato realizzato. Non solo foto incantevoli presso il Mithra Cave Hotel seduta al tavolino mentre assisteva all’ascesa delle mongolfiere, queste ultime nella piana di Göreme la vedono invece come un’araba fenice mentre danza con il vento.

“Lo so… ci ho messo un mese per pubblicare questi tre scatti, sapete che ultimamente sono presa con mille progetti e non è facile stare dietro a tutto! Ma sono del parere che… meglio tardi che mai! Ecco qualche momento nelle valli della Cappadocia: un posto MAGICO! Che dite… faccio un altro post? 😋”.

Lei scrive questa didascalia accanto alle tre foto realizzatele con indosso un abito con strascico lunghissimo di un color azzurro cielo intenso. Collo all’americana e punto vita strettissimo per lei che esplode in tutta la sua femminilità mentre gioca non solo con i capelli mossi dal vento ma anche con il tessuto che la avvolge e ne delinea le forme armoniche.

Qualche migliaio di like per Nicole e commenti esplosivi: “…bella si…. Ma così è troppo!!!❤️😍🥰😘”, “Queste bellissime fotografie mi fanno pensare ad una scena tipo: ‘andiamo a fare una escursione fuori porta, metto la prima cosa che trovo e arrivo’ 😍”, “Inutile dirlo…stupenda come sempre 😍”.