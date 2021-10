Mediaset decide di cambiare programmazione e raddoppia l’appuntamento con la nota trasmissione di Italia 1, che si accavallerà al “GF Vip”

Può succedere che una trasmissione subisca degli spostamenti all’interno del palinsesto, raramente che venga persino raddoppiato il suo appuntamento. Eppure è quello che Mediaset ha deciso di fare, andando a scegliere una strada piuttosto tortuosa. Due trasmissioni di punta si accavalleranno nella serata del venerdì, rischiando così di perdere colpi in fatto di audience.

Mediaset raddoppia: Le Iene sfidano il GF Vip

A partire dal 29 ottobre il venerdì sera di Mediaset si arricchisce. Oltre al doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini anche un’altra nota trasmissione avrà modo di intrattenere i telespettatori due sere a settimana.

Mediaset ha infatti deciso di raddoppiare Le Iene che andranno in onda il martedì e il venerdì sera. Una scelta forse data dalla spietata concorrenza Rai che con Tale e Quale Show conquista ogni settimana la vittoria nei dati auditel. Questo potrebbe però portare un’ulteriore spaccatura all’interno delle reti, andando di fatto a danneggiare il reality di Canale 5.

La decisione è tuttavia ufficiale ed entrerà in vigore da questa settimana. Ad avere il compito di tenere compagnia al pubblico di Italia 1 nella serata del venerdì saranno Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani che si alterneranno al trio formato da Roberta Rei, Veronica Ruggeri e Nina Palmieri.

Nel frattempo continua la co conduzione di Nicola Savino con donne di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport. Proprio questa sera a debuttare sul palco de Le Iene sarà la pallavolista Paola Egonu, giocatrice della Nazionale italiana reduce dalla vittoria del Campionato europeo. Sarà lei la protagonista di questa puntata e avrà modo di lasciare il segno proprio come Elodie, Rocio Munoz Morales ed Elisabetta Canalis sono state in grado di fare nelle scorse settimane.

L’appuntamento con Le Iene è quindi per questa sera. Tra i servizi più attesi quello di Vladimir Luxuria, inviata al Gay Pride di Budapest, e l’intervista a Valentino Rossi, a pochi giorni dal suo ritiro.