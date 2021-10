“Meravigliosa” Ainett Stephens, fuori tutto: lo spacco è afrodisiaco – FOTO

Ainett Stephens fa impazzire i telespettatori che vorrebbero vederla già in finale, c’è un ostacolo però da superare

E’ entrata al “Grande fratello vip” in punta di piedi e si sta facendo conoscere per la sua grinta, determinazione e coraggio che la contraddistinguono da tutto e tutti. Per gli altri concorrenti è un possibile avversario da eliminare prima della finale, ma il pubblico non sembra pensarla così.

Stiamo parlando di Ainett Stephens, la showgirl e modella venezuelana che con la sua bellezza è riuscita a conquistare l’Italia intera.

GUARDA QUI>>Emma Marrone, il risveglio è bollente: a nanna ci va poco vestita… uno spettacolo – FOTO

Ainett Stephens, gambe scoperte e lo spacco è celestiale – FOTO

PER SCOPRIRLO VAI SU SUCCESSIVO