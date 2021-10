La conosciutissima giornalista italiana Monica Bertini è semplicemente uno schianto della sua ultima storia di Instagram: fan in estasi!

La favolosa trentottenne ha condiviso sulle sue stories di Instagram una foto a dir poco sensazionale: si tratta di un suo scatto piuttosto piccante…

Nell’immagine Monica posa seduta su una poltroncina e viene inquadrata frontalmente, con un sorriso accennato sulle labbra e lo sguardo fisso sull’obbiettivo della fotocamera.

La Bertini indossa una camicia bianca completamente aperta ed una gonna stretta grigia, che si abbina al reggiseno: un look formale, ma allo stesso tempo bollente e provocante!

Sono tantissimi gli accessori indossati dalla bella influnecer: orecchini, bracciali, collane, anelli, …

I capelli sono sciolti e lisci, con la ciocca sinistra messa dietro l’orecchio: una capigliatura semplice, ma che le dona moltissimo!

Siete pronti a vedere la storia di Instagram più chiacchierata del momento? Reggetevi forte, che lo spettacolo sta per iniziare…

Monica Bertini, una bellezza da serie A: il suo bel viso è sempre un’opera d’arte! – FOTO

Oltre ad essere molto famosa nel mondo dell’informazione e della televisione, la bella Monica è anche molto seguita sui social network: il suo profilo Instagram, ad esempio, conta quasi 400.000 followers.

Le sue IG stories sono come una droga per i fan, ma anche i post non sono da meno: tra i contenuti condivisi dalla meravigliosa fashion blogger ci sono le foto scattate durante i servizi fotografici, svariate immagini che la immortalano mentre è a lavoro, gli scatti dei suoi viaggi in giro per il mondo, i suoi affetti più stretti e tanto altro…

Moltissimi seguaci, per non perdersi le novità della Bertini, hanno attivato la notifica relativa alle dirette, ai post o alle storie… e voi avete già cliccato sulla campanella, per tenervi sempre aggiornati?